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В Раде призвали проверить отдыхавшего в Крыму депутата
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В Раде призвали СБУ проверить контакты отдыхавшего в Крыму украинского депутата 

RT на русском + ещё 2 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время заседания парламента призвала СБУ проверить контакты украинского депутата Евгения Балицкого в Крыму.
«Я хочу обратиться в Службу безопасности Украины… надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет украинский парламент, с кем он там общался», — цитирует «Украинская правда» Геращенко.
По её словам, данное заявление является официальным депутатским запросом в СБУ.
Ранее украинский депутат Евгений Балицкий рассказал о своём отдыхе в Крыму.
Как отмечал парламентарий, он понял причину, по которой жители полуострова приняли решение о возвращении в состав России.
В Крыму прокомментировали RT слова депутата Рады.
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