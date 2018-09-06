В Раде призвали проверить отдыхавшего в Крыму депутата

В Раде призвали СБУ проверить контакты отдыхавшего в Крыму украинского депутата

«Я хочу обратиться в Службу безопасности Украины… надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет украинский парламент, с кем он там общался», — цитирует «Украинская правда» Геращенко.

По её словам, данное заявление является официальным депутатским запросом в СБУ.

Ранее украинский депутат Евгений Балицкий рассказал о своём отдыхе в Крыму.

Как отмечал парламентарий, он понял причину, по которой жители полуострова приняли решение о возвращении в состав России.

В Крыму прокомментировали RT слова депутата Рады.