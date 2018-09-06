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В Польше экс-чиновника заподозрили в работе на Россию
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В Польше экс-чиновника заподозрили в работе на российскую разведку 

РИА Новости + ещё 3 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение против Марека В. — бывшего работника министерства экономики страны, которого подозревают в работе на российскую военную разведку, сообщает прокуратура.
По данным прокуратуры, обвиняемый, фамилия которого в соответствии с польскими законами не разглашается, должен был "передавать российской военной разведке сведения, полученные во время работы в министерстве экономики". Прокурор обвиняет Марека В. в том, что в 2014-2016 годах он "участвовал в деятельности иностранной разведки против интересов Польши".
Такое преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от года до 10 лет.
В марте текущего года польские СМИ сообщали, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России. По данным Польского телевидения, задержанный "интересовался деятельностью министерства энергетики" Польши и поддерживал контакты с "офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием". По данным портала Wirtualna Polska, подозреваемого зовут Марек В., он являлся сотрудником министерства энергетики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией по поводу якобы задержанного в Польше российского шпиона.
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