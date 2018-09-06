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Спикер Рады оправдался за заявление о Гитлере
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Спикер Рады попытался оправдаться за свое заявление об Адольфе Гитлере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в четверг оправдался за то, что назвал Адольфа Гитлера "самым большим" демократом, заявив, что его слова были осуждением, а не восхищением фюрером.
Ранее Парубий в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера "самым большим" демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать "вклад" фюрера в ее развитие. Фракция "Оппозиционный блок" потребовала отставки спикера после этих заявлений.
"Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума, как прямой демократии, использовался нацистами для манипуляций", — пояснил Парубий на заседании Рады. По его словам, он "осудил эти методы и назвал их манипуляцией".
Ранее депутат Рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Парубия из-за его заявления о Гитлере.
Гитлер родился 20 апреля в 1889 году в деревне Рансхофен (Австрия). Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.
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