Спикер Рады оправдался за заявление о Гитлере

Спикер Рады попытался оправдаться за свое заявление об Адольфе Гитлере

Ранее Парубий в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера "самым большим" демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать "вклад" фюрера в ее развитие. Фракция "Оппозиционный блок" потребовала отставки спикера после этих заявлений.

"Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума, как прямой демократии, использовался нацистами для манипуляций", — пояснил Парубий на заседании Рады. По его словам, он "осудил эти методы и назвал их манипуляцией".

Ранее депутат Рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Парубия из-за его заявления о Гитлере.

Гитлер родился 20 апреля в 1889 году в деревне Рансхофен (Австрия). Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.