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США готовят новую стратегию по борьбе с терроризмом
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США готовят новую стратегию по борьбе с терроризмом 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Reuters
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, выступая в университете Джорджа Вашингтона, сообщила, что американские готовят новую стратегию по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
«Совсем скоро Белый дом выпустит новую солидную контртеррористическую стратегию, которая станет предупреждением для наших врагов и проложит путь к победе над ними», — сказала Нильсен, передает РИА «Новости».
Врагами Вашингтона она назвала не только террористов, но и преступников, «использующих ту же среду, что и террористы, для создания сверхдержав-картелей с разросшимися сетями».
По словам Нильсен, в настоящее время террористы «не уважают границы, и не ограничены географией», а потому борьбу с ними приходится вести независимо от их местонахождения.
«Сегодняшние угрозы существуют в безграничном мире. Мы должны действовать так же», — сказал Нильсен.
Нильсен также признала, что однополярный мир уходит в прошлое в связи с изменением расстановки сил на международной арене.
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