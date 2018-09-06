США готовят новую стратегию по борьбе с терроризмом

«Совсем скоро Белый дом выпустит новую солидную контртеррористическую стратегию, которая станет предупреждением для наших врагов и проложит путь к победе над ними», — сказала Нильсен, передает РИА «Новости».

Врагами Вашингтона она назвала не только террористов, но и преступников, «использующих ту же среду, что и террористы, для создания сверхдержав-картелей с разросшимися сетями».

По словам Нильсен, в настоящее время террористы «не уважают границы, и не ограничены географией», а потому борьбу с ними приходится вести независимо от их местонахождения.

«Сегодняшние угрозы существуют в безграничном мире. Мы должны действовать так же», — сказал Нильсен.

Нильсен также признала, что однополярный мир уходит в прошлое в связи с изменением расстановки сил на международной арене.