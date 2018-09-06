Почему флакон из-под духов непригоден для «Новичка»

Биохимик Илья Духовлинов заявил, что нервно-паралитические вещества класса «Новичок» не стали бы перевозить во флаконах от духов из-за негерметичности такой упаковки. Об этом сообщает «Взгляд».

Ученый проанализировал фото флакона, опубликованное полицией Лондона, и пришел к выводу, что в ёмкости есть движущиеся элементы и поршневой механизм.

«Это же спрей! А если в кармане случайно нажмешь?» — удивился он.

Биохимик подчеркнул, что «Новичок» настолько летуч, что ему достаточно одной микрощели во флаконе, чтобы убить человека. По словам ученого, даже если верхняя часть флакона не пластиковая, а металлическая, — в ней все равно есть микрощели, через которые может просочиться вещество.

По словам Духовлинова, такие вещества транспортируют в цельных емкостях без составных частей, например, в полностью стеклянных. Такие емкости вскрываются только в последний момент перед применением яда.

Накануне на сайте полиции Лондона опубликовали фото флакона духов Premier Jour от Ninna Ricci, в котором якобы находился предназначенный для Скрипалей «Новичок».

Представители Ninna Ricci сообщили полицейским, что это — не оригинальный флакон. Британские правоохранители назвали его «специально адаптированной» подделкой. В полиции заявили, что с контрафактным флаконом духов контактировала Дон Стерджесс , умершая от отравления в Эймсбери в июне.

Четвертого марта на скамейке ТЦ в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию , находившихся без сознания. По версии британских властей, отца и дочь отравили веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. В апреле Юлия Скрипаль покинула больницу. В мае стало известно, что состояние ее отца улучшилось, его тоже выписали.

Пятого сентября британская полиция показала фото россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей, и назвала их имена — Александр Петров и Руслан Боширов.