Глава МВД ФРГ назвал источник всех политических проблем

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер считает, что падение рейтингов ведущих германских партий, в том числе консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), связано с проблемой миграции. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Rheinische Post.
"Вопрос миграции — это источник всех политических проблем в этой стране, я повторяю это уже три года и это подтверждают многие опросы", — отметил Зеехофер.
"У нас впервые появилась партия "правее" ХДС/ХСС, которая может в среднесрочной перспективе укрепить свои позиции, мы имеем расколотую страну и недостаточную поддержку народных партий в обществе", — сказал он, касаясь усиления на политическом небосклоне ФРГ правополулистской "Альтернативы для Германии".
По словам Зеехофера, многие немцы связывают свои социальные опасения с миграционным вопросом.
Глава МВД также указал на сложности при поиске общеевропейского решения проблемы беженцев.
"Возьмем, к примеру, соглашение с Италией — за каждого беженца, которого мы возвращаем, мы должны взять другого. Это игра с нулевым результатом, это, правда, способствует установлению порядка, но не ограничению [миграции]", — считает он.