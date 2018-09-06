Ещё
Глава МВД ФРГ назвал источник всех политических проблем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МВД ФРГ назвал вопрос миграции «источником всех политических проблем» в стране 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер считает, что падение рейтингов ведущих германских партий, в том числе консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), связано с проблемой миграции. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Rheinische Post.
"Вопрос миграции — это источник всех политических проблем в этой стране, я повторяю это уже три года и это подтверждают многие опросы", — отметил Зеехофер.
"У нас впервые появилась партия "правее" ХДС/ХСС, которая может в среднесрочной перспективе укрепить свои позиции, мы имеем расколотую страну и недостаточную поддержку народных партий в обществе", — сказал он, касаясь усиления на политическом небосклоне ФРГ правополулистской "Альтернативы для Германии".
По словам Зеехофера, многие немцы связывают свои социальные опасения с миграционным вопросом.
Глава МВД также указал на сложности при поиске общеевропейского решения проблемы беженцев.
"Возьмем, к примеру, соглашение с Италией — за каждого беженца, которого мы возвращаем, мы должны взять другого. Это игра с нулевым результатом, это, правда, способствует установлению порядка, но не ограничению [миграции]", — считает он.
ТАСС: последние новости
В результате двух взрывов в Кабуле погибли 20 человек СМИ: прокуроры просят 20 лет колонии для экс-президента Южной Кореи СМИ: в Саудовской Аравии за репост в соцсетях можно получить до 5 лет тюрьмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой502
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР93
Скрипалей отравили британцы321
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой805
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму325
Видео
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
04:24
США потеряли самолет-шпион
Армия Оружие
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение