Глава МВД ФРГ назвал источник всех политических проблем

Глава МВД ФРГ назвал вопрос миграции «источником всех политических проблем» в стране

ФРГ Глава МВД Хорст Зеехофер считает, что падение рейтингов ведущих германских партий, в том числе консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), связано с проблемой миграции. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Rheinische Post.

"Вопрос миграции — это источник всех политических проблем в этой стране, я повторяю это уже три года и это подтверждают многие опросы", — отметил Зеехофер.

"У нас впервые появилась партия "правее" ХДС/ХСС, которая может в среднесрочной перспективе укрепить свои позиции, мы имеем расколотую страну и недостаточную поддержку народных партий в обществе", — сказал он, касаясь усиления на политическом небосклоне ФРГ правополулистской "Альтернативы для Германии".

По словам Зеехофера, многие немцы связывают свои социальные опасения с миграционным вопросом.

Глава МВД также указал на сложности при поиске общеевропейского решения проблемы беженцев.