Экс-президент Южной Кореи может сесть на 20 лет

СМИ: прокуроры просят 20 лет колонии для экс-президента Южной Кореи

Южнокорейские государственные обвинители попросили 20 лет колонии для бывшего президента Республики Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

Суд вынесет свое решение в начале октября. Экс-президент обвиняется в коррупции и ряде других нарушений, совершенных в годы его пребывания у власти в 2008-2013 годах. Всего в его отношении выдвинуты обвинения по 16 пунктам.

Следствие считает, что Ли Мён Бак мог незаконно получать и присваивать средства из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций. Таким образом он мог получить до $10,3 млн Ранее Ли Мён Бак неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявив, что нынешние власти страны проводят кампанию против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.