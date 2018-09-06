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Экс-президент Южной Кореи может сесть на 20 лет
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СМИ: прокуроры просят 20 лет колонии для экс-президента Южной Кореи 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Южнокорейские государственные обвинители попросили 20 лет колонии для бывшего президента Республики Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.
Суд вынесет свое решение в начале октября. Экс-президент обвиняется в коррупции и ряде других нарушений, совершенных в годы его пребывания у власти в 2008-2013 годах. Всего в его отношении выдвинуты обвинения по 16 пунктам.
Следствие считает, что Ли Мён Бак мог незаконно получать и присваивать средства из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций. Таким образом он мог получить до $10,3 млн  Ранее Ли Мён Бак неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявив, что нынешние власти страны проводят кампанию против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.
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