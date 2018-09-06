Трамп прочел статью в NYT и задумался об измене

«Измена?», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

По информации The Washington Post, материал вызвал у президента приступ «вулканического гнева и привел его в безмерную ярость».

Автором статьи в The New York Times, по информации газеты, является сотрудник американской администрации высокого ранга, который не стал раскрывать свое имя. Согласно материалу, многие чиновники Белого дома прилежно работают на тем, чтобы не допустить реализации планов Трампа. Сторонники этого движения, как пишет автор, пытаются наладить отношения с Россией.