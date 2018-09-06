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Трамп прочел статью в NYT и задумался об измене
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Трамп прочел статью в NYT и задумался об измене 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью сотрудника Белого дома, которую ранее опубликовала газета The New York Times. В ней говорится о «движении сопротивления» в администрации.
«Измена?», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.
По информации The Washington Post, материал вызвал у президента приступ «вулканического гнева и привел его в безмерную ярость».
Автором статьи в The New York Times, по информации газеты, является сотрудник американской администрации высокого ранга, который не стал раскрывать свое имя. Согласно материалу, многие чиновники Белого дома прилежно работают на тем, чтобы не допустить реализации планов Трампа. Сторонники этого движения, как пишет автор, пытаются наладить отношения с Россией.
Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл их fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.
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