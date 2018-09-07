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Иран сохранит присутствие в Сирии
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Иран сохранит присутствие в Сирии по просьбе Дамаска 

РИА Новости + ещё 7 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Иран сохранит присутствие в Сирии, делает это по просьбе Дамаска, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Исламская республика Иран по просьбе законного сирийского правительства для борьбы с терроризмом присутствует в этой стране. И продолжение нашего присутствия в САР на основе этого принципа будет решаться в дальнейшем", — сказал Роухани на саммите РФ, Турции и Ирана.
Он подчеркнул, что иранское присутствие в Сирии ни в прошлом, ни в будущем не направлено на то, "чтобы навязать свою волю кому-либо".
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