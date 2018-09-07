Иран сохранит присутствие в Сирии по просьбе Дамаска

"Исламская республика Иран по просьбе законного сирийского правительства для борьбы с терроризмом присутствует в этой стране. И продолжение нашего присутствия в САР на основе этого принципа будет решаться в дальнейшем", — сказал Роухани на саммите РФ, Турции и Ирана.

Он подчеркнул, что иранское присутствие в Сирии ни в прошлом, ни в будущем не направлено на то, "чтобы навязать свою волю кому-либо".