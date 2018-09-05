Ещё
В Германии отреагировали на ситуацию с Вышинским
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Германии прокомментировали ситуацию с Вышинским 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Германии неоднократно отмечали, что свобода прессы и слова является высшей ценностью, это верно и для Украины. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль, комментируя ситуацию вокруг судебного преследования главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
«Я не могу ничего сказать по конкретному судебному заседанию, но я могу вновь подчеркнуть, что свобода прессы и слова является высшей ценностью, и это верно, конечно, в том числе и для Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда, само заседание было остановлено.
Также сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство защиты главы РИА Новости Украина о назначении ему медобследования в связи с резким ухудшением здоровья.
RT на русском: последние новости
Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада В России ответили на заявления Лондона о двух подозреваемых в деле Скрипалей Сможет ли автор Уортергейта сломать политическую карьеру Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой660
Главный вор России определился со «свитой»244
Сердючка отказалась выступать в России91
Раскрыты подробности об «отравителях» Скрипалей59
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей187
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение