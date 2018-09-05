В ЛНР отвергли обвинение Киева в обстреле села

Власти ЛНР отвергли обвинение Киева в обстреле села в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко отверг обвинение украинских властей в обстреле села Катериновка в Донбассе.

Ранее в украинских СМИ появилось заявление главы подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка Попаснянского района Константина Ильченко о том, что днем 5 сентября село было обстреляно зажигательными боеприпасами.

"Константин Ильченко, самовольно, ради самопиара, без согласования с представителями ВСУ публикует ложную информацию об обстреле якобы зажигательными боеприпасами. Что примечательно, в сообщении указывается, что обстрел был "около полудня", а в сводке штаба так называемой операции объединенных сил на 18.00 мы не заметили данного населенного пункта", — прокомментировал Марочко.

Представитель оборонного ведомства не исключил, что в скором времени украинские СМИ разместят "ложные фотографии, без демонстрации каких-либо доказательств". Марочко подчеркнул, что считает данное сообщение провокацией и уточнил, что она произошла в момент заседания Контактной группы в Минске.