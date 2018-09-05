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В ЛНР отвергли обвинение Киева в обстреле села
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Власти ЛНР отвергли обвинение Киева в обстреле села в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко отверг обвинение украинских властей в обстреле села Катериновка в Донбассе.
Ранее в украинских СМИ появилось заявление главы подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка Попаснянского района Константина Ильченко о том, что днем 5 сентября село было обстреляно зажигательными боеприпасами.
"Константин Ильченко, самовольно, ради самопиара, без согласования с представителями ВСУ публикует ложную информацию об обстреле якобы зажигательными боеприпасами. Что примечательно, в сообщении указывается, что обстрел был "около полудня", а в сводке штаба так называемой операции объединенных сил на 18.00 мы не заметили данного населенного пункта", — прокомментировал Марочко.
Представитель оборонного ведомства не исключил, что в скором времени украинские СМИ разместят "ложные фотографии, без демонстрации каких-либо доказательств". Марочко подчеркнул, что считает данное сообщение провокацией и уточнил, что она произошла в момент заседания Контактной группы в Минске.
"Со всей ответственностью в очередной раз заявляю, что к указанному инциденту НМ ЛНР не причастна. Это очередная провокация украинских властей, направленная на срыв Минских договоренностей и обвинение Народной милиции ЛНР", — сказал Марочко.
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