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Австрия решила «оправдаться» за приезд Путина
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Визит канцлера Австрии в Киев связали со свадьбой с участием Путина 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Австрии Себастьян Курц ездил в Киев, чтобы «замять» историю с приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу к главе австрийского МИД Карин Кнайсль, пишет ORF.
После визита Путина на свадьбу Кнайсль в отношениях Вены и Киева возникла напряженность, пишет автор статьи. Для улучшения отношений Курц поехал на Украину, где провел переговоры с президентом страны Петром Порошенко, передает «ИноТВ».
Автор напомнил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит Путина в Австрию «серьезной политической ошибкой».
«Но сегодня все это, по крайней мере на официальном уровне, было не так заметно», — отметил журналист.
По его словам, Курцу в Киеве оказали «дружественный прием». На встрече он обсуждал с Порошенко двусторонние отношения.
«Оба политика знают друг друга уже несколько лет и обращаются друг к другу на ты», — подчеркнул автор.
Он заметил, что по итогам встречи было решено об объявлении 2019 года Годом украинской культуры в Австрии и предоставлении Украине 1 млн евро для «облегчения мучений людей», которые страдают от конфликта в Донбассе.
Во вторник Порошенко на встрече с Курцем намекнул, что недоволен приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.
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