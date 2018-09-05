Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко

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Максакова обвинила ФСБ в угрозах себе 

Рамблер 1 час назад
Бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова прокомментировала угрозы в свой адрес со стороны «украинских патриотов».
По ее словам, угрозы могут быть срежиссированы ФСБ, чтобы подготовить почву для ее убийства.
«Во-первых, я знаю много настоящих патриотов Украины, которые знают мои взгляды и выражают мне поддержку в борьбе с агрессивным соседом. Во-вторых, я думаю, что этот ультиматум срежиссирован ФСБ, чтобы подготовить медийное поле для попытки моей физической ликвидации с последующим обвинением украинских патриотов, как это было сделано после убийства моего мужа, а также чтобы дискредитировать власти Украины, обвинив их в неспособности защитить своих граждан», — написала она.
Максакова добавила, что ее охрана добросовестно выполняет свою работу, настолько, что даже об угрозах она узнает еще до того, как они будут озвучены. Максакова также поблагодарила президента Украины Петра Порошенко за «искреннее участие в ее судьбе» и предоставление охраны.
>> Максаковой дали 72 часа
Ранее группа украинских патриотов потребовала от Марии Максаковой покинуть территорию Украины в течение 72 часа. В противном случае они пообещали начать «действовать».
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