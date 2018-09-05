Ещё
Глава НАТО поддержал заявление Лондона по Скрипалям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава НАТО поддержал заявление Лондона по подозреваемым в деле Скрипалей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал заявления Лондона о наличии доказательств для предъявления обвинений в адрес двух граждан России в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Я приветствую заявление Великобритании о том, что есть достаточные доказательства для предъявления обвинений двум россиянам за нападение в Солсбери. НАТО осуждает нападение, альянс солидарен с Великобританией», — написал Столтенберг в Twitter.
Ранее Москва потребовала от Лондона предоставить данные подозреваемых по делу Скрипалей.
Британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
RT на русском: последние новости
Трамп и Мэй обсудили вопросы национальной безопасности Великобритания не будет просить об экстрадиции из России подозреваемых по делу Скрипалей Британия просит провести заседание в СБ ООН в связи с новыми данными по делу Скрипалей
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия анонсировала историческое событие122
Пассажиров самолета поразила неизвестная болезнь123
Главный вор России определился со «свитой»109
Принято решение по Навальному193
«Острый разговор» с Путиным, новый гнев Европы и другие события дня36
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
01:47
Пассажиров самолета поразила неизвестная болезнь
Происшествия Катастрофы
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение