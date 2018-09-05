Глава НАТО поддержал заявление Лондона по Скрипалям

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал заявления Лондона о наличии доказательств для предъявления обвинений в адрес двух граждан России в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Я приветствую заявление Великобритании о том, что есть достаточные доказательства для предъявления обвинений двум россиянам за нападение в Солсбери. НАТО осуждает нападение, альянс солидарен с Великобританией», — написал Столтенберг в Twitter.
Ранее Москва потребовала от Лондона предоставить данные подозреваемых по делу Скрипалей.
Британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.