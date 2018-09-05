«Даже если это совершили инопланетяне, уже сказали, что русские». Жители Великобритании — о словах Терезы Мэй

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , выступая в парламенте, заявила о том, что россияне, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей, были офицерами ГРУ . По ее словам, правительство пока не может обнародовать все выводы расследования, которое параллельно с полицией вели британские спецслужбы. Она сообщила, что Лондон будет выступать за расширение европейский санкций против России

Британская полиция назвала имена двух подозреваемых в отравлении Скрипалей и опубликовала их фото. На снимках — небритые мужчины, одетые в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны « Александр Петров » и «Руслан Боширов» — хотя Скотленд-Ярд оговаривается, что подозреваемые могли использовать поддельные имена.

Указано, что следы «Новичка» обнаружены в британском отеле, где эти люди останавливались в марте. Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения возле дома Скрипалей незадолго до покушения. В полиции рассказали о флаконе, где был «Новичок»: с логотипом духов Nina Ricci и белым пластиковым распылителем.

Представители бренда участвовали в экспертизе и заявили, что флакон — подделка, сделанная кустарным способом. По оценкам Скотленд-Ярда, такой контейнер позволял прекрасно замаскировать яд для нелегальной транспортировки в Великобританию.

Business FM спросила у жителей Лондона, как они относятся к заявлению Терезы Мэй, согласно которому Скрипалей отравили офицеры ГРУ. Вот что говорит блогер и гид по Лондону Константин Пинаев:

«Мало кто сомневался, информации в этом деле очень мало, но приходилось верить на слово. И вот сейчас выдвинулись уже какие-то конкретные обвинения, конкретные люди. Здесь будет интересно, на самом деле, я думаю, все скорее притаились, все смотрят за реакцией МИД, за реакцией России, потому что МИД очень долго и упорно говорил: где ваши доказательства, давайте, давайте, давайте… Сейчас будет очень интересно, на самом деле. Насколько я понял, Тереза Мэй сказала, что у них гораздо больше информации, которой они уже делятся с лидерами оппозиции, с отдельными службами, с отдельными странами. Постепенно, по ходу дела, я так понимаю, мы будем знать все больше и больше. То есть в принципе дело Скрипалей все еще довольно резонансное. Уже давно ничего не было нового на эту тему, но тем не менее — так что об этом точно очень много будут говорить».

Жительница Лондона Яна считает, что последние заявления правительства едва ли как-то повлияет на сложившееся в Великобритании общественное мнение.

«Вы знаете, те люди, с которыми я успела поговорить, пожали плечами и сказали: ну, хорошо. То есть все же понимали, что так и будет, поэтому все это восприняли как просто логичный следующий шаг. Поймите опять же, поскольку уже сказали, то даже если это совершили инопланетяне, заявить, что это они, решительно невозможно. Уже сказали, что русские. Поэтому это ГРУ».

Полиция также детализировала передвижения подозреваемых и обратилась к публике за информацией.