«Острый разговор» с Путиным и другие события дня

Путину пообещали «острый разговор»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил мнение, что запланированные на 21 сентября переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко с участием правительств двух стран будут, может быть, острыми.
Лавров допустил войну с США
Российско-американские отношения становятся все более напряженными, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, русофобская риторика Вашингтона выходит за рамки дипломатических приличий, в то время как НАТО придвинулось вплотную к границам России. Кроме того, Лавров выразил опасение, что РФ и США могут перейти к прямому военному противостоянию.
Россия нанесла удары в Сирии
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в атаке участвовали четыре российских истребителя.
Названы имена подозреваемых в деле Скрипалей
По версии британских правоохранителей, к делу могут быть причастны двое, причем в Лондоне раскрыли имена преступников и представили некоторые сведения о них.
Россия дождалась нового гнева ЕС
Представители стран Европейского союза (ЕС) одобрили продление на полгода санкций против российских физических лиц и компаний.
Россиян обманут по-новому
По оценкам компании «Атак Киллер», специализирующейся на кибербезопасности, в результате действий мошенников порядка 100 человек лишились в общей сложности более двух миллионов рублей.
Украина отказалась почтить память Захарченко
Делегация Украины отказалась почтить память погибшего лидера непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил полпред РФ на переговорах Контактной группы Борис Грызлов.
Порошенко ловко одурачил украинцев
Украинцы после четырех лет засилья постмайданной власти стали подозревать, что что-то идет не так. Вместо движения в благополучную Европу страна продолжает стремительно деградировать. Виновником этого несчастья многие СМИ Незалежной называют президента Петра Порошенко.
Над Луганском нависла угроза
Украинские военные подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Мощное землетрясение произошло на Урале
Эпицентр землетрясения был зарегистрирован на глубине 10 километров в 133 километрах к востоку от Уфы, в районе города Катав-Ивановск, толчки почувствовали жители Челябинской и Свердловской областей.
Новая форма сборной Украины вызывала скандал
Сборная Украины по футболу презентовала новые комплекты формы. На спине над фамилией под названием страны теперь будет красоваться надпись «Слава Украине».
Виктор Ан расстроил россиян
32-летний шорт-трекист решил, что не будет работать в России в качестве тренера. Глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов подчеркнул, что федерация благодарна Ану за вклад в развитие российского шорт-трека.