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Россия обвинила «Би-би-си» в «подделывании новостей»
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Россия обвинила «Би-би-си» в «подделывании новостей» 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: кадр из программы
Корреспондент телерадиокомпании «Би-би-си» Стив Розенберг исказил суть комментария министерства иностранных дел России по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом ТАСС заявили в Департаменте информации и печати ведомства.
Отмечается, что мужчина в репортаже 5 сентября в прямом эфире «исказил суть российской позиции, скрыв, возможно, намеренно ту часть комментария МИД, в которой говорилось о призыве российской стороны к Лондону о начале взаимодействия по линии правоохранительных органов». «Полагаем это примером fake news», — указали в министерстве. Словосочетание «фейк ньюс» буквально обозначает «поддельные новости».
Ранее 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за атаку на Скрипалей ответственость несут российские спецслужбы. Великобритания также назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля, были опубликованы их фотографии. По данным Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.
В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят» и призвали британскую сторону перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что их атаковали с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. Москва все обвинения отвергает.
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