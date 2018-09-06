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ИГ взорвало спортклуб во время соревнований
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Террористы ИГ взорвали спортклуб во время соревнований 

Lenta.ru + ещё 39 35 минут назад
Фото: Reuters
Два взрыва прогремели в одном из спортклубов афганской столицы Кабула во время соревнований. Убит по меньшей мере 21 человек, более 87 получили ранения, сообщает 1tvnews.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Первый взрыв в здании совершил смертник, стоявший в толпе спортсменов. Спустя час прогремел второй — бомба была заложена в стоявшей неподалеку машине. Сообщается, что целью второго взрыва были полицейские, мирные жители и журналисты, приехавшие освещать соревнования борцов.
Как передавал TOLO News, после того, как сработало первое взрывное устройство, к зданию начали подъезжать репортеры, которые и были главной мишенью боевиков. В результате второго взрыва погибли двое сотрудников прессы.
В начале августа в городе Герат террорист-смертник ворвался в мечеть и открыл стрельбу по прихожанам. После этого он привел в действие взрывное устройство. Тогда теракт унес жизни по меньшей мере 29 человек.
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