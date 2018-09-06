ИГ взорвало спортклуб во время соревнований

Террористы ИГ взорвали спортклуб во время соревнований

Два взрыва прогремели в одном из спортклубов афганской столицы Кабула во время соревнований. Убит по меньшей мере 21 человек, более 87 получили ранения, сообщает 1tvnews.

Первый взрыв в здании совершил смертник, стоявший в толпе спортсменов. Спустя час прогремел второй — бомба была заложена в стоявшей неподалеку машине. Сообщается, что целью второго взрыва были полицейские, мирные жители и журналисты, приехавшие освещать соревнования борцов.

Как передавал TOLO News, после того, как сработало первое взрывное устройство, к зданию начали подъезжать репортеры, которые и были главной мишенью боевиков. В результате второго взрыва погибли двое сотрудников прессы.

В начале августа в городе Герат террорист-смертник ворвался в мечеть и открыл стрельбу по прихожанам. После этого он привел в действие взрывное устройство. Тогда теракт унес жизни по меньшей мере 29 человек.