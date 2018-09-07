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Откровение Трампа о встрече с Путиным
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Трамп назвал встречу с Путиным в Хельсинки одной из лучших в своей жизни 

РИА Новости + ещё 46 5 часов назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным была одной из лучших встреч в его жизни.
"Это очень интересно. Когда я вел переговоры с Северной Кореей, они (критики Трампа) говорили: "Он слишком жесткий, он слишком жесткий". Одна из лучших моих встреч вообще была с Владимиром Путиным. И они говорили: "Он был слишком добр, он был слишком добр". Они хотели, чтобы я провел боксерский поединок. У нас была отличная встреча", — заявил Трамп в пятницу на митинге в городе Биллингс, штат Монтана.
>> Тайные подробности встречи Путина с Трампом
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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