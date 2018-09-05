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Британия начала пересмотр выданных россиянам виз
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Британия начала пересмотр выданных россиянам инвесторских виз 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Британские власти пересматривают все выданные российским гражданам инвесторской визы Tier 1.
Об этом сообщает Bloomberg.
В марте министр внутренних дел страны Эмбер Радд заявила, что Британия собралась перепроверить бизнес-визы категории Tier 1 около 700 российских инвесторов.
В Великобритании имеются пять виз категории Tier 1, среди них виза предпринимателя — Tier 1 Entrepreneur и виза инвестора — Tier 1 Investor.
Первую выдают предпринимателям на общих основаниях при наличии у них не менее 50 тыс. фунтов стерлингов, а для получения второй требуется инвестировать в экономику Британии не меньше 2 млн фунтов.
Tier 1 Investor выдается сначала на три года и четыре месяца, а в случае продления через пять лет дает возможность получить вид на жительство. Кроме того, она позволяет перевезти в страну членов семьи.
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