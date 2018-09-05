Британия начала пересмотр выданных россиянам виз

Британия начала пересмотр выданных россиянам инвесторских виз

Британские власти пересматривают все выданные российским гражданам инвесторской визы Tier 1.

Об этом сообщает Bloomberg.

В марте министр внутренних дел страны Эмбер Радд заявила, что Британия собралась перепроверить бизнес-визы категории Tier 1 около 700 российских инвесторов.

В Великобритании имеются пять виз категории Tier 1, среди них виза предпринимателя — Tier 1 Entrepreneur и виза инвестора — Tier 1 Investor.

Первую выдают предпринимателям на общих основаниях при наличии у них не менее 50 тыс. фунтов стерлингов, а для получения второй требуется инвестировать в экономику Британии не меньше 2 млн фунтов.

Tier 1 Investor выдается сначала на три года и четыре месяца, а в случае продления через пять лет дает возможность получить вид на жительство. Кроме того, она позволяет перевезти в страну членов семьи.