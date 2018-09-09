Лондон пригрозил подозреваемым по «делу Скрипалей»

Власти Великобритании привлекут подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери к судебному преследованию, если они покинут территорию России. Об этом заявил в воскресение в интервью Би-би-си министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид.
"Если они когда-нибудь покинут пределы Российской Федерации, Великобритания и ее союзники доберутся до них и мы привлечем их к судебному преследованию", — сказал глава МВД.
По словам Джавида, подозреваемые по данному делу являются сотрудниками Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ, которое он назвал "дисциплинированной организацией", исполняющей распоряжения российского руководства.
Отношения России и Соединенного Королевства ухудшились после инцидента в Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в этом городе воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
5 сентября премьер-министр Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий предположительно двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным следствия, они передвигались по стране с российскими паспортами на Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 сентября призвала британскую сторону "перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов". По словам Захаровой, "многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются", но абсолютное большинство из них остается без ответа.