Ещё
Лондон пригрозил подозреваемым по «делу Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондон привлечет к суду подозреваемых по «делу Скрипалей», если они покинут Россию 

ТАСС + ещё 124 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти Великобритании привлекут подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери к судебному преследованию, если они покинут территорию России. Об этом заявил в воскресение в интервью Би-би-си министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид.
"Если они когда-нибудь покинут пределы Российской Федерации, Великобритания и ее союзники доберутся до них и мы привлечем их к судебному преследованию", — сказал глава МВД.
По словам Джавида, подозреваемые по данному делу являются сотрудниками Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ, которое он назвал "дисциплинированной организацией", исполняющей распоряжения российского руководства.
Отношения России и Соединенного Королевства ухудшились после инцидента в Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в этом городе воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
5 сентября премьер-министр Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий предположительно двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным следствия, они передвигались по стране с российскими паспортами на Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 сентября призвала британскую сторону "перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов". По словам Захаровой, "многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются", но абсолютное большинство из них остается без ответа.
ТАСС: последние новости
СМИ: президент Молдавии госпитализирован после ДТП с его кортежем Борис Джонсон сравнил стратегию Brexit правительства Терезы Мэй с поясом смертника СМИ: министр обороны Ирана обсудил с российскими военными координацию действий в Сирии
Комментарии32
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев поставил условие подачи воды в Крым655
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида44
Мужчина с болями посетил врача и узнал о беременности110
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу31
В России появился самый молодой губернатор556
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
01:20
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Политика В мире
01:59
США перебросили допвойска в Сирию
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение