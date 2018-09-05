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Делегация Украины отказалась почтить память Захарченко
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Украинская делегация отказалась почтить память Захарченко 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Делегация Украины отказалась почтить память погибшего лидера непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил полпред РФ на переговорах Контактной группы Борис Грызлов.
"Украинская делегация отказалась почтить память Александра Захарченко на заседании Контактной группы", — сказал Грызлов журналистам.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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