Делегация Украины отказалась почтить память Захарченко

Украинская делегация отказалась почтить память Захарченко

"Украинская делегация отказалась почтить память Александра Захарченко на заседании Контактной группы", — сказал Грызлов журналистам.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.