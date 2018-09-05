Разыскиваемые «убийцы» Захарченко оказались невиновны

В ДНР опровергли причастность двоих объявленных в розыск мужчин к гибели Захарченко

Двое объявленных в розыск мужчин оказались не причастны к убийству главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко , сообщили в пресс-службе МВД ДНР. «Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена», — говорится в сообщении. Ранее ведомство распространило фото двоих мужчин, находившихся в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. В этот день в кафе произошёл взрыв, в результате которого погиб Захарченко.