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Разыскиваемые «убийцы» Захарченко оказались невиновны
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В ДНР опровергли причастность двоих объявленных в розыск мужчин к гибели Захарченко 

RT на русском 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Двое объявленных в розыск мужчин оказались не причастны к убийству главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
«Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство распространило фото двоих мужчин, находившихся в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа.
В этот день в кафе произошёл взрыв, в результате которого погиб Захарченко.
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