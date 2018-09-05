Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что двое подозреваемых по делу Скрипалей якобы являются офицерами ГРУ.
«Правительство (Великобритании) пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества — сотрудниками военной разведки ГРУ», — сказала Мэй, выступая в парламенте.
В то же время, по словам премьера, Лондон придерживается мнения, имена подозреваемых в отравлении Скрипалей, скорее всего, — псевдонимы, передает РИА «Новости».
Одновременно Мэй отвергла причастность Британии к производству «Новичка», указав, что якобы только Россия располагала такими возможностями.
Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. При этом Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.
В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.