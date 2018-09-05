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Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
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Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей офицерами ГРУ 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что двое подозреваемых по делу Скрипалей якобы являются офицерами ГРУ.
«Правительство (Великобритании) пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества — сотрудниками военной разведки ГРУ», — сказала Мэй, выступая в парламенте.
В то же время, по словам премьера, Лондон придерживается мнения, имена подозреваемых в отравлении Скрипалей, скорее всего, — псевдонимы, передает РИА «Новости».
Одновременно Мэй отвергла причастность Британии к производству «Новичка», указав, что якобы только Россия располагала такими возможностями.
Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. При этом Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.
В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.
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