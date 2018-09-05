1/10 На фото: Александр Петров и Руслан Боширов. По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотленд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России Фото: Metropolitan police

2/10 По данным Скотленд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота». В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона Фото: Metropolitan police

3/10 Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel Фото: Metropolitan police

4/10 На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени Фото: Metropolitan police

5/10 Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери Фото: Metropolitan police

6/10 В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотленд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ. Фото: Metropolitan police

7/10 Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу» Фото: Metropolitan police

8/10 В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотленд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались Фото: Metropolitan police

9/10 Флакон, в котором могло находиться вещество А234 Фото: Metropolitan police