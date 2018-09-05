Перед наступлением сирийской армии подорвали мост

Сирийские повстанцы подорвали мост ради защиты последнего оплота

Повстанцы в сирийской провинции Идлиб взорвали один из мостов в ожидании наступления правительственных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на наблюдателей.

По их данным, сирийские военные в среду, 5 сентября, обстреливали последний оплот оппозиции. Отмечается, что Дамаск возобновил авиаудары после затишья, продолжавшегося несколько недель. Обстрелам подвергся район вокруг города Джиср-эш-Шугур на западе анклава повстанцев.

4 сентября сообщалось о крупнейшей за год бомбардировке позиций вооруженных формирований в Идлибе. Бомбардировщики, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции. В Дамаске и Москве указывают, что в районе скопились в том числе и террористы, что дестабилизирует ситуацию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется серьезной гуманитарной катастрофой.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада , умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

В настоящее время провинция Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.