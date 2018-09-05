Россия нанесла удары по «ан-Нусре»

Российские самолеты нанесли удары по объектам «ан-Нусры»* в Идлибе

"В тот же день (4 сентября — ред.) четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", — сказал он.

Конашенков рассказал, что удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотники, а также "по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама".

*Террористическая организация, запрещенная в России