Ещё
В молнии над Белым домом увидели «руку Бога»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это рука Бога»: молния ударила в Белый дом во время грозы 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: Matt Hoye, twitter
В США уверены, что молния ударила в Белый дом неслучайно, а по божественному замыслу.
Фотографу CNN Халилю Абдалле удалось момент попадания молнии в Белый дом во время грозы 4 сентября в Вашингтоне.
У CNN и The Washington Post не самые теплые отношения с нынешним американским лидером Дональдом Трампом, который называет СМИ врагами нации и обвиняем в фейках. Поэтому жители США не могут не шутить, что стихия обрушилась на Белый дом не случайно.
Журналисты считают, что «гром и молнию» направляла якобы рука Бога, потому что в США многие уверены, что Трамп потерял рассудок.
Портал TMZ написал, что молнию послали, чтобы «поразить президента Трампа и наставить на путь истинный» и что ему не помешает шоковая терапия.
ТК «Звезда»: последние новости
Британская полиция назвала имена россиян, якобы причастных к отравлению Скрипалей Мэр Днепра отказался от безумного запрета российских исполнителей СМИ заявили об «исчезновении» Ким Чен Ына
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США631
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге48
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей131
Художница полностью оголилась в христианской святыне126
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете25
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
03:27
Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада
В мире
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
11:49
Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
В мире
00:32
Художница полностью оголилась в христианской святыне
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение