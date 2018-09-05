В молнии над Белым домом увидели «руку Бога»

«Это рука Бога»: молния ударила в Белый дом во время грозы

США уверены, что молния ударила в Белый дом неслучайно, а по божественному замыслу.

Фотографу CNN Халилю Абдалле удалось момент попадания молнии в Белый дом во время грозы 4 сентября в Вашингтоне.

У CNN и The Washington Post не самые теплые отношения с нынешним американским лидером Дональдом Трампом , который называет СМИ врагами нации и обвиняем в фейках. Поэтому жители США не могут не шутить, что стихия обрушилась на Белый дом не случайно.

Журналисты считают, что «гром и молнию» направляла якобы рука Бога, потому что в США многие уверены, что Трамп потерял рассудок.

Портал TMZ написал, что молнию послали, чтобы «поразить президента Трампа и наставить на путь истинный» и что ему не помешает шоковая терапия.