Следы «Новичка» привели в отель

В контртеррористическом отделе полиции Великобритании сообщили, что в комнате отеля Лондона, где останавливались подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслан Боширов были найдены следы отравляющего вещества "Новичок", передает Reuters.
В полиции также сообщили, что подозреваемые Петров и Боширов прибыли в Лондон второго марта.
Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали фото подозреваемых по "делу Скрипалей". Также стало известно, что прокуратурой Великобритании был выдан европейский ордер на их арест.