Следы «Новичка» привели в отель

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В номере отеля подозреваемых по «делу Скрипалей» нашли следы «Новичка» 

Газета.Ru + ещё 49 1 час назад
Фото: news.sky.com
В контртеррористическом отделе полиции Великобритании сообщили, что в комнате отеля Лондона, где останавливались подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслан Боширов были найдены следы отравляющего вещества "Новичок", передает Reuters.
В полиции также сообщили, что подозреваемые Петров и Боширов прибыли в Лондон второго марта.
Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали фото подозреваемых по "делу Скрипалей". Также стало известно, что прокуратурой Великобритании был выдан европейский ордер на их арест.
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