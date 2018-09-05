Следы «Новичка» привели в отель

В номере отеля подозреваемых по «делу Скрипалей» нашли следы «Новичка»

В полиции также сообщили, что подозреваемые Петров и Боширов прибыли в Лондон второго марта.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали фото подозреваемых по "делу Скрипалей". Также стало известно, что прокуратурой Великобритании был выдан европейский ордер на их арест.