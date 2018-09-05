Художница полностью оголилась в христианской святыне

Художница и активистка Дебора де Робертис, самым известным, если не единственным художественным методом которой является публичное оголение, устроила перформанс в гроте Масабьель во французском городе Лурд . Это место является католической святыней. Именно тут, уверены католики, святой Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.

L’artiste Déborah de Robertis arrêtée après s’être exhibée nue dans le sanctuaire de Lourdes https://t.co/3QdFncUC0p pic.twitter.com/fkodWKqTlD— Les amis du blog Police & Réalités (@PoliceRealites) 2 сентября 2018 г.

Ежегодно побывать здесь спешат до пяти миллионов паломников. Некоторым из них пришлось стать свидетелями представления, которое устроила 34-летняя художница Дебора де Робертис. Она сняла с себя всю одежду, набросила на голову платок и встала перед алтарем, в точности повторив позу Девы Марии, передает телеканал "360".

На место подоспела полиция. Художницу задержали. Ей предъявили обвинение в эксгибиционизме и будут судить. Впрочем, для нее это не впервой. Активистку задерживали за похожие акции в Лувре и музее Орсе.