Художница полностью оголилась в христианской святыне 

Художница и активистка Дебора де Робертис, самым известным, если не единственным художественным методом которой является публичное оголение, устроила перформанс в гроте Масабьель во французском городе Лурд. Это место является католической святыней. Именно тут, уверены католики, святой Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.
L’artiste Déborah de Robertis arrêtée après s’être exhibée nue dans le sanctuaire de Lourdes https://t.co/3QdFncUC0p pic.twitter.com/fkodWKqTlD— Les amis du blog Police & Réalités (@PoliceRealites) 2 сентября 2018 г.
Ежегодно побывать здесь спешат до пяти миллионов паломников. Некоторым из них пришлось стать свидетелями представления, которое устроила 34-летняя художница Дебора де Робертис. Она сняла с себя всю одежду, набросила на голову платок и встала перед алтарем, в точности повторив позу Девы Марии, передает телеканал "360".
На место подоспела полиция. Художницу задержали. Ей предъявили обвинение в эксгибиционизме и будут судить. Впрочем, для нее это не впервой. Активистку задерживали за похожие акции в Лувре и музее Орсе.