Опубликованы фото разыскиваемых по делу Захарченко

МВД ДНР объявило в розыск двух человек по делу об убийстве Захарченко

МВД провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) объявило в розыск двух человек, подозреваемых в причастности к взрыву в ресторане в Донецке , где погиб глава республики Александр Захарченко МВД ДНР На своем сайте МВД ДНР опубликовало фотографии разыскиваемых лиц. Эти двое мужчин, по данным ведомства, 31 августа находились в ресторане. "Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — говорится в сообщении, которое цитирует Донецкое агентство новостей. Возглавлявший Донецкую народную республику с 2014 года Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек, среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых в убийстве главы, они заявили о причастности Киева к преступлению. При этом Служба безопасности Украины опровергла какое-либо отношение к происшествию. В связи со случившимся в провозглашенной республике было срочно созвано заседание штаба территориальной обороны, по итогам которого исполнение обязанностей главы республики.