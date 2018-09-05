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Опубликованы фото разыскиваемых по делу Захарченко
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

МВД ДНР объявило в розыск двух человек по делу об убийстве Захарченко 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МВД провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) объявило в розыск двух человек, подозреваемых в причастности к взрыву в ресторане в Донецке, где погиб глава республики Александр Захарченко.
МВД ДНР
На своем сайте МВД ДНР опубликовало фотографии разыскиваемых лиц. Эти двое мужчин, по данным ведомства, 31 августа находились в ресторане.
"Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — говорится в сообщении, которое цитирует Донецкое агентство новостей.
Возглавлявший Донецкую народную республику с 2014 года Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек, среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых в убийстве главы, они заявили о причастности Киева к преступлению. При этом Служба безопасности Украины опровергла какое-либо отношение к происшествию. В связи со случившимся в провозглашенной республике было срочно созвано заседание штаба территориальной обороны, по итогам которого исполнение обязанностей главы республики.
ТАСС: последние новости
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