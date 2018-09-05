Американки ополчились на Трампа

Опрос: большинство женщин в США категорически не устраивает работа Трампа

При этом 59% гражданок США, имеющих право голоса, отметили, что "категорически не одобряют" его деятельность во главе администрации. 30% женщин во время опроса высказались в его поддержку, из них 20% — "решительно одобряют" его работу. Такое исследование общественного мнение было проведено в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.

Согласно опубликованным данным, 89% женщин изъявили желание принять участие в промежуточных выборах. При этом 65% высказались за победу Демократической партии , которая могла бы противостоять администрации Белого дома во главе с республиканцем Дональдом Трампом.

6 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами. Обычно партия, победившая двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет на них места в Палате представителей.

Сейчас соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей — 236 против 193, шесть мест вакантны. Для того чтобы получить контроль над Палатой представителей, демократам необходимо завоевать дополнительно 25 мандатов. В Сенате у республиканцев незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, которые обычно блокируются с демократами.