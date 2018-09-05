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Во Франции подсчитали число сирийских беженцев
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Во Франции подсчитали количество сирийских беженцев в Европе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свыше 5,6 миллионов сирийских беженцев находятся в Европе и соседних с Сирией странах по оценкам Франции. Об этом сообщил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.
"По оценкам профильных ведомств Франции, в соседних с Сирией странах и в Европе на сегодняшний день находятся свыше 5,6 млн беженцев из САР. Кроме того, в Сирии насчитывается 6,6 млн временно перемещенных лиц — это самое многочисленное перемещенное население в мире", — сказал Бурцев.
Он сообщил, что во Франции подтверждают настрой работать в международных инстанциях и совместно с партнерами над тем, чтобы условия для возвращения беженцев соблюдались.
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