Ещё
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина

Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина 

Дни.ру 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles, оснащенная крылатыми ракетами "Томогавк", отправилась к Восточному Средиземноморью. Многие связывают ее приход с активностью сирийской армии при поддержке российских специалистов в Идлибе.
Американское военное командование санкционировало вход атомной подводной лодки Newport News в Средиземное море еще в начале сентября. Четыре дня субмарина простояла в порту, после чего выдвинулась в сторону Сирии.
Перемещения американской подводной лодки заметили сразу несколько мониторинговых ресурсов, таких как Monitoring US Navy Warships & Submarines. Кроме того, очевидцы сняли ее отход от причала на видео. Запись опубликовал Пятый канал.
Отметим, многие связывают усиление американской активности в регионе с работой сирийской армии, которая при поддержке российских специалистов готовится освободить от террористов Идлиб. Дескать, Дональду Трампу и его администрации не с руки терять очаг напряженности на северо-западе Сирии, поэтому он перебрасывает в этот район ракеты.
По поводу избавления города от боевиков высказался госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы надеемся, что это можно будет решить дипломатическим путем", — цитирует его РИА Новости.
Трамп в своих заявлениях был более конкретным. Он выразил мнение, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб вкупе с участием в операции России и Ирана стало бы "большой гуманитарной ошибкой". Такого развития ситуации американский президент призвал не допустить.
Дни.ру: последние новости
"Давай убьем его": Трамп приказал избавиться от Асада Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко Украинцы бьются в припадке из-за свадьбы с Путиным
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину пообещали «острый разговор»178
Захарченко убил Чебурашка1174
Мощное землетрясение произошло на Урале92
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера108
Порошенко припомнил канцлеру приезд Путина50
Видео
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
01:11
США согласились с позицией РФ по Идлибу
Политика
02:26
Порошенко припомнил канцлеру приезд Путина
В мире
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение