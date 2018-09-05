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Во Франции не хотят аккредитовывать журналистов RT и Sputnik
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Власти Франции предложили не аккредитовывать журналистов RT и Sputnik 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Власти Франции опубликовали объемный доклад, в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.
Подготовкой доклада объемом более чем в 200 страниц, под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны.
В предисловии отмечается, что доклад является продуктом "осознания опасности, которую манипулирование информацией несет на наши демократии". В докладе утверждается, что "повторяющиеся вмешательства, которые происходили с 2014 года — Украина, бундестаг, нидерландский референдум, Brexit, американские выборы — показали, что западные демократии, даже самые большие, не обладают иммунитетом". При этом реальных доказательств вмешательства России в политические процессы на Западе вновь не приводится, авторы ограничиваются собственными утверждениями, а также предыдущими недоказанными обвинениями. В докладе говорится и о том, что "попытка вмешательства в выборы французского президента в 2017 году" убедила авторов в важности изучения этой темы.
Доклад содержит список из 50 рекомендаций — от советов "общего характера" до рекомендаций странам, гражданскому обществу и частным лицам. В частности, пункт под номером 19 озаглавлен как "Маргинализировать иностранные органы пропаганды". "Сперва стоит называть их по имени… А затем… не аккредитовывать и не приглашать их на пресс-конференции, предназначенные для журналистов", — советуют авторы документа.
В качестве иллюстрации предложения "называть по имени" приводится цитата с выступления Макрона в Версале на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, где французский лидер, не приводя реальных доказательств, обвинил Sputnik и RT в том, что они якобы "многократно создавали неправду о нем и его кампании" в ходе президентской гонки.
Рабочая группа для подготовки документа была создана в сентябре 2017 года. Авторы доклада посетили ряд зарубежных стран, а также три международных организации — ЕС, НАТО и ОБСЕ, где "провели около сотни встреч с представителями властей и представителями гражданского общества".
"Этот доклад не является и не должен считаться официальной позицией французского правительства. Он также не является окончательной позицией: в будущем мы продолжим изучать эту тему в границах нашей компетенции", — говорится во вступлении.
В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентство Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканал RT. В частности, в докладе утверждается, что RT и Sputnik якобы "манипулируют информацией", "изобретают факты" и "фальсифицируют" документы, переводы и интервью. "Мы осуждаем именно это, а не точку зрения", — заявляют авторы, подчеркивая, что российские СМИ могут и имеют право защищать российскую точку зрения.
Разбирая случай, называемый в докладе Macron Leaks — о публикациях Sputnik и утечке с компьютера члена команды президента Франции Эммануэля Макрона в преддверии голосования на выборах президента Франции — авторы исследования перечисляют "извлеченные уроки". Один из них озаглавлен как "Дискредитировать пропагандистские СМИ". В нем рассказывается, как журналисты RT и Sputnik были лишены аккредитаций с 27 апреля 2017 года и до конца кампании.
"Даже после выборов они лишены доступа в Елисейский дворец или на пресс-конференции МИД. Это решение может быть оправдано по меньшей мере двумя причинами", — подчеркивают авторы доклада. В качестве аргумента они приводят то, что "эти СМИ делают не журналистскую работу, но пропаганду". Критериев, по которым стоит отличать журналистику от пропаганды, в докладе не приводится.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.
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