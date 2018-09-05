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Глава МИД Австрии призвала по-другому посмотреть на РФ
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Глава МИД Австрии призвала по-другому посмотреть на Россию 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Европе необходимо полностью поменять отношение к России и начать рассматривать ее как партнера, пишет глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своей статье в немецком издании Welt.
Министр уточняет, что в Европе все понимают необходимость пересмотреть отношения. В частности, Кнайсль вспомнила недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности должно проходить при непосредственном участии Москвы. Однако, по мнению главы австрийской дипломатии, конкретных шагов по улучшению отношений с Россией до сих пор не было, и все ограничивается лишь "одними идеями".
Также политик подчеркивает, что попытки наладить диалог между Европой и Москвой предпринимались неоднократно с начала 2000-х, но отношения между двумя сторонами омрачались различными событиями, включая провозглашение независимости Косово, агрессии Грузии против Южной Осетии, а также воссоединение Крыма с Россией. Тем не менее, считает Кнайсль, Европе пора переоценить интересы во внешней политике и добиться прекращения атмосферы недоверия в отношениях с Москвой. В качестве одного из способов для потепления отношений министр предлагает сделать Россию партнером Европы в Сирии или Йемене.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине, вокруг Крыма, инцидента с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Запад ввел против России санкции, ряд стран выслал российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию, а также не причастна к инциденту со Скрипалем.
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