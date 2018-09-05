Глава МИД Австрии призвала по-другому посмотреть на РФ

Глава МИД Австрии призвала по-другому посмотреть на Россию

Австрии Европе необходимо полностью поменять отношение к России и начать рассматривать ее как партнера, пишет глава МИД Карин Кнайсль в своей статье в немецком издании Welt.

Министр уточняет, что в Европе все понимают необходимость пересмотреть отношения. В частности, Кнайсль вспомнила недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона , который заявил, что обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности должно проходить при непосредственном участии Москвы . Однако, по мнению главы австрийской дипломатии, конкретных шагов по улучшению отношений с Россией до сих пор не было, и все ограничивается лишь "одними идеями".

Также политик подчеркивает, что попытки наладить диалог между Европой и Москвой предпринимались неоднократно с начала 2000-х, но отношения между двумя сторонами омрачались различными событиями, включая провозглашение независимости Косово, агрессии Грузии против Южной Осетии, а также воссоединение Крыма с Россией. Тем не менее, считает Кнайсль, Европе пора переоценить интересы во внешней политике и добиться прекращения атмосферы недоверия в отношениях с Москвой. В качестве одного из способов для потепления отношений министр предлагает сделать Россию партнером Европы в Сирии или Йемене.