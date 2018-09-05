Помощника Трампа заподозрили в воровстве указов президента с его стола

По словам Вудворда, о воровстве документа, который Трамп должен был подписать, Кон рассказал коллеге. Он отметил, что американский лидер даже не заметил пропажи.

В книге также рассказывается о том, как советник предотвратил выход США из НАФТА, который президент давно намеревался осуществить. Весной 2017-го Трамп приказал тогдашнему главе секретариата Белого дома Робу Портеру заняться этим вопросом. Однако тот опасался, что выход из соглашения повлечет за собой экономический и политический кризис и обратился к Кону. «Я могу это остановить. Я просто уберу бумаги с его стола», — цитирует его ответ Вудворд.

Как отмечает The Washington Post, Вашингтон пока не вышел ни из первого, ни из второго соглашения.

Американский лидер информацию о краже документов со своего стола опроверг. «Это неправда, это все выдумка (…) никто ничего у меня не воровал», — приводит его слова The Daily Caller. Кон комментариев СМИ пока не дал.