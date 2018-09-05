Ещё
Помощника Трампа заподозрили в воровстве указов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помощника Трампа заподозрили в воровстве указов президента с его стола 

Lenta.ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: Reuters
Бывший советник президента США по экономической политике Гэри Кон, предположительно, украл указ президента США Дональда Трампа о разрыве экономических отношений с Южной Кореей с его рабочего стола. Об этом редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд написал в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме».
По словам Вудворда, о воровстве документа, который Трамп должен был подписать, Кон рассказал коллеге. Он отметил, что американский лидер даже не заметил пропажи.
В книге также рассказывается о том, как советник предотвратил выход США из НАФТА, который президент давно намеревался осуществить. Весной 2017-го Трамп приказал тогдашнему главе секретариата Белого дома Робу Портеру заняться этим вопросом. Однако тот опасался, что выход из соглашения повлечет за собой экономический и политический кризис и обратился к Кону. «Я могу это остановить. Я просто уберу бумаги с его стола», — цитирует его ответ Вудворд.
Как отмечает The Washington Post, Вашингтон пока не вышел ни из первого, ни из второго соглашения.
Американский лидер информацию о краже документов со своего стола опроверг. «Это неправда, это все выдумка (…) никто ничего у меня не воровал», — приводит его слова The Daily Caller. Кон комментариев СМИ пока не дал.
Ранее 5 сентября сообщалось, что Трамп, предположительно требовал от министра обороны Джеймса Мэттиса убить сирийского лидера Башара Асада. «Давай ***** прикончим его! Давай прикончим ***** их побольше», — предложил Трамп после сообщений о химатаке в Сирии в апреле 2017 года.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину пообещали «острый разговор»129
Захарченко убил Чебурашка1173
Мощное землетрясение произошло на Урале87
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера107
Лавров раскрыл цель активности США на Украине537
Видео
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
01:11
США согласились с позицией РФ по Идлибу
Политика
02:26
Порошенко припомнил канцлеру приезд Путина
В мире
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение