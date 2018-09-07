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Киев отказался признавать выборы в ДНР и ЛНР
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Киев не признает выборы в ДНР и ЛНР, заявили в МИД Украины 

РИА Новости + ещё 71 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Киев не признает выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявил в пятницу МИД Украины.
Ранее парламент ДНР назначил врио главы республики Дениса Пушилина, при этом выборы главы ДНР и Народного совета решили провести 11 ноября. В ЛНР решили провести выборы главы республики и депутатов в этот же день.
В МИД Украины назвали решение о выборах "провокационными действиями", которые якобы "подрывают минские договоренности".
"В случае проведения фейковых "внеочередных выборов" их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", — говорится в заявлении на сайте МИД.
В ведомстве вновь заявили, Киев "остается преданным мирному урегулированию ситуации в Донбассе на основе минских договоренностей".
При этом представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко выразила мнение, что намерение провести выборы в ДНР и ЛНР может временно приостановить работу в "нормандском формате" (Франция, Россия Германия и Украина).
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