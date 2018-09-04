ЕС выделит Грузии 45 млн евро на содействие экономическим реформам 

Тбилиси, 4 сентября /Синьхуа/ — Правительство Грузии придает большое значение выделению ЕС 45 млн евро на содействие осуществлению экономических реформ. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня на встрече с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом.
По информации пресс-службы администрации правительства, в ходе встречи была подчеркнута значимость открытия в Тбилиси первой европейской школы «Восточного партнерства». В ней учащиеся из 6 стран смогут получить по окончании международный диплом бакалавра по европейским исследованиям.
Глава правительства Грузии отметил, что образование является важнейшим приоритетом правительства, и поблагодарил ЕС за осуществление этого проекта. -0-