ЕС выделит Грузии 45 млн евро на содействие экономическим реформам

По информации пресс-службы администрации правительства, в ходе встречи была подчеркнута значимость открытия в Тбилиси первой европейской школы «Восточного партнерства». В ней учащиеся из 6 стран смогут получить по окончании международный диплом бакалавра по европейским исследованиям.

Глава правительства Грузии отметил, что образование является важнейшим приоритетом правительства, и поблагодарил ЕС за осуществление этого проекта. -0-