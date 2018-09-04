Стало известно о желании Трампа «убить их всех»

Вудворд утверждает, что разговор состоялся после химической атаки в сирийской провинции Идлиб в апреле 2017 года, ответственность за которую США возложили на власти Сирии.

По словам журналиста, Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и в нецензурных выражениях стал требовать уничтожить Асада.

«Давайте… убьем его! Давайте действовать! Давайте… убьем всех их!», — кричал Трамп.

Мэттис пообещал Трампу немедленно этим заняться, но, положив трубку, сообщил одному из своих высокопоставленных помощников, что не собирается убивать Башара Асада.

«Ничего подобного мы делать не будем. Мы будем действовать намного более взвешенным образом», — сказал министр обороны.

В процессе межведомственных консультаций были разработаны варианты проведения ограниченной по масштабам военной операции против Сирии, которую Трамп одобрил.