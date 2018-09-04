Россия разнесла ЕС, Прилепин назвал убийц Захарченко и другие события дня

Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что «высшей степенью политического цинизма является заявление представителя ЕС на Украине по факту убийства Александра Захарченко».
Япония возмущена действиями РФ
Власти Японии выразили России протест в связи с проведением на Южных Курилах мероприятий, приуроченных к годовщине окончания Второй мировой войны. Официальный Токио уже направил ноту по дипломатическим каналам.
Прилепин назвал убийц Захарченко
Писатель Захар Прилепин заявил «Известиям», что к убийству главы ДНР Александра Захарченко причастна Украина. По его словам, в стране «колоссальное» число людей, «точивших зуб» на Захарченко.
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море
Украинский лидер Пётр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН намерен поднять вопрос возможного введения санкций против России за «задержку» кораблей в Азовском море.
ЦБ испугался за будущее рубля
ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки в обозримом будущем. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одним из главных факторов для этого решения служат санкции, ослабляющие рубль.
«Всё решали секунды»
Уголовное дело об аварийной посадке самолета Boeing 737, летевшего из Москвы в Сочи, передали в центральный аппарат СК. За ходом расследования лично проследит глава ведомства Александр Бастрыкин.
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
В сентябре 2018 года сургутские первоклассники получили в подарок от чиновников дневники, в которых герб России нарисован с ошибкой. Фото дневника опубликовано в паблике «Подслушано у учителей» в соцсети «ВКонтакте».
Ким Чен Ын пропал
Агентство «Ренхап» сообщило, что северокорейский лидер не появлялся на публике уже 15 дней. По словам издания, СМИ Северной Кореи обычно подробно освещают каждый шаг главы республики, однако последнее упоминание о его деятельности датировано 21 августа.
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Президент России Владимир Путин подписал указ, который относит информацию о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки к государственной тайне.
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
История с заявлением известной певицы о том, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получила продолжение. Свое мнение о подобных высказываниях высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.