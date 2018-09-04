СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»

СБУ обнародовала якобы данные девяти убитых американцами «вагнеровцев»

Служба безопасности Украины обнародовала новые персональные данные якобы бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», погибших в Сирии в ночь на 8 февраля 2018 года.

«Сегодня СБУ дополнительно сообщает фамилии еще девяти наемников, погибших или умерших от полученных ранений, в том числе иностранных граждан, а также групповые фото боевиков (так в Киеве называют членов ЧВК — прим. ВЗГЛЯД) «Вагнера» накануне уничтожения в САР», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В списке указаны фамилии якобы восемь граждан России и одного украинца. В СБУ заявляют, что все они якобы также принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Среди якобы погибших называется и человек по фамилии Соломатов — «близкий родственник российских музыкантов Валентина Соломатова и Юрия Андрийчука».

В целом, по данным украинской спецслужбы, общее число потерь бойцов ЧВК «Вагнера» в ночь на 8 февраля 2018 года якобы достигло 50 человек. СБУ пообещала в ближайшее время вновь представить дополнительную информацию о деятельности и потерях ЧВК «Вагнера».

Напомним, в феврале колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что сведения о «десятках и сотнях» погибших россиян — классическая дезинформация.