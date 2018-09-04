Ещё
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ обнародовала якобы данные девяти убитых американцами «вагнеровцев» 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины обнародовала новые персональные данные якобы бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», погибших в Сирии в ночь на 8 февраля 2018 года.
«Сегодня СБУ дополнительно сообщает фамилии еще девяти наемников, погибших или умерших от полученных ранений, в том числе иностранных граждан, а также групповые фото боевиков (так в Киеве называют членов ЧВК — прим. ВЗГЛЯД) «Вагнера» накануне уничтожения в САР», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В списке указаны фамилии якобы восемь граждан России и одного украинца. В СБУ заявляют, что все они якобы также принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Среди якобы погибших называется и человек по фамилии Соломатов — «близкий родственник российских музыкантов Валентина Соломатова и Юрия Андрийчука».
>> СБУ заявила о задержании несостоявшегося «вагнеровца»
В целом, по данным украинской спецслужбы, общее число потерь бойцов ЧВК «Вагнера» в ночь на 8 февраля 2018 года якобы достигло 50 человек. СБУ пообещала в ближайшее время вновь представить дополнительную информацию о деятельности и потерях ЧВК «Вагнера».
Напомним, в феврале колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что сведения о «десятках и сотнях» погибших россиян — классическая дезинформация.
«Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России», — говорила она.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Япония выразила России очередной протест из-за Курил Украина признала катастрофическое бегство граждан из страны Украина захотела пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией
Комментарии38
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море234
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна194
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков11
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко433
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса53
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение