Ещё
У берегов Испании спасли более 600 мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Испании спасли более 600 мигрантов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Корабли службы спасения на море обнаружили по меньшей мере 626 мигрантов, пытавшихся попасть к берегам Испании.
"В Гибралтарском проливе: 192 человека из семи лодок спасены (спасательными суднами — ред.) Arcturus, Arenal, Gadir и Luz de Marр, которые доставят их в город Альхесирас. В море Альборан: спасены 243 человека с пяти лодок судном Caliope, которое доставит их в город Мотриль, судно Hamal доставит 60 человек в Малагу, судно Polimnia доставит 20 человек в город Альмерия, судно Spica спасло 53 человека. Судно Alnitak приняло 58 беженцев, прибывших на остров Альборан", — говорится в заявлении.
Миграционный поток в Испанию резко увеличился за последние месяцы. Только за две недели августа в эту страну прибыли 2170 беженцев, за июль — 7855, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. С начала года в Испании оказались более 25 тысяч мигрантов, при этом за весь 2017 год — 22,1 тысячи, а в 2016 году — чуть более восьми тысяч.
Всего с начала года по морю в Европу прибыли 61,5 тысячи человек, полторы тысячи погибли.
Последние новости
В реальном Крыму все немного по-другому Нам грозит "заговор рыцарей Истины". Они не пожалеют ни Европы, ни РФ Пуля не дура: почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море240
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна232
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко502
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса48
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ114
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение