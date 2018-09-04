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Порошенко решил наказать Россию за Азовское море
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Порошенко в ООН поднимет тему санкций против России из-за ситуации в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Украинский лидер Пётр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН намерен поднять вопрос возможного введения санкций против России за «задержку» кораблей в Азовском море. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.
«Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции — будут готовиться. Президент летит на заседание ООН и об этом будет говорить», — цитирует УНН Луценко.
Ранее в украинском МИД отметили, что ситуация в Азовском море требует от Киева готовности дать отпор российской стороне.
>> Украина закрыла Азовское море
21 августа в Госпогранслужбе Украины обвинили Россию в задержке 150 иностранных судов у Керченского пролива.
Госдепартамент призвал Россию отказаться от «преследования» судов в Азовском море.
Порошенко 26 сентября выступит на 73-й Генассамблее ООН.
RT на русском: последние новости
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