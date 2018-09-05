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«Пропавший» Ким Чен Ын нашелся
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Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельной пропажи 

Lenta.ru + ещё 35 11 минут назад
Фото: Илья Питалев / HBF Yjdjcnb
Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на похоронах отца северокорейской ядерной программы Чу Гю Чхана. Об этом сообщает агентство ЦТАК, передает РИА Новости.
4 сентября южнокорейские СМИ забили тревогу из-за того, что Ким не появлялся на публике больше двух недель, резко прервав свои визиты на разные предприятия страны. В последний раз о нем сообщалось 21 августа.
На распространенной фотографии с похорон Ким выглядит хорошо, он не похудел.
2 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Отмечалось, что он направил телеграмму.
Ранее в этом году северокорейский лидер уже несколько раз исчезал подобным образом, пишет агентство. Он не появлялся на публике в течение 18 дней перед встречей с южнокорейскими посланниками 5 марта, а затем пропадал до 25 марта перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
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