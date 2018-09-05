«Пропавший» Ким Чен Ын нашелся

Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельной пропажи

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на похоронах отца северокорейской ядерной программы Чу Гю Чхана. Об этом сообщает агентство ЦТАК, передает РИА Новости.

4 сентября южнокорейские СМИ забили тревогу из-за того, что Ким не появлялся на публике больше двух недель, резко прервав свои визиты на разные предприятия страны. В последний раз о нем сообщалось 21 августа.

На распространенной фотографии с похорон Ким выглядит хорошо, он не похудел.

2 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона . Отмечалось, что он направил телеграмму.