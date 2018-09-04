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В Британии хотят расширить полномочия полицейских
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Times: в Британии планируют расширить полномочия полицейских из-за роста нападений 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В Великобритании хотят расширить полномочия сотрудников полиции, пишет британская газета Times.
Глава министерства внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавид планирует добиться того, что офицеры могли останавливать каждого подозреваемого в транспортировке кислоты без каких-либо серьезных оснований, говорится в материале. В настоящее время полицейские могут это делать исключительно при наличии доказательств того, человек планирует причинить какой-либо вред.
Британский министр настаивает на том, чтобы полиция могла останавливать и обыскивать людей, несущих также лазерные указки или дроны, которые используются злоумышленниками для нарушения полета самолетов и доставки наркотиков в тюрьмы соответственно. Между тем, планы по расширению полномочий правоохранительных органов могут стать своеобразным вызовом премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, так как ранее она пыталась предотвратить подобные изменения, пишет Times.
Газета отмечает, что среди британских консерваторов растет политическое давление в отношении того, чтобы предпринять больше необходимых мер для борьбы с насильственными преступлениями. По данным Times, в августе Скотланд-Ярд открыл свое сотое по счету расследование в этом году, связанное с инцидентами насильственной смерти. Последнее десятилетие количество ножевых ранений, перестрелок и жестоких нападений растет быстрыми темпами, сообщается в материале.
Число зарегистрированных нападений с применением кислоты увеличилось с 228 в 2012 году до 601 случая в 2016 году. В июле в Британии после кислотной атаки серьезно пострадал трехлетний мальчик, добавляет газета. Еще двое подростков стали жертвами использования кислот в июне, тогда их доставили в больницу после едкого распыления на лицо на востоке Лондона.
В августе в Лондоне неизвестный мужчина с молотком напал на двух женщин.
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