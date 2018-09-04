В Британии хотят расширить полномочия полицейских

Times: в Британии планируют расширить полномочия полицейских из-за роста нападений

Глава министерства внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавид планирует добиться того, что офицеры могли останавливать каждого подозреваемого в транспортировке кислоты без каких-либо серьезных оснований, говорится в материале. В настоящее время полицейские могут это делать исключительно при наличии доказательств того, человек планирует причинить какой-либо вред.

Британский министр настаивает на том, чтобы полиция могла останавливать и обыскивать людей, несущих также лазерные указки или дроны, которые используются злоумышленниками для нарушения полета самолетов и доставки наркотиков в тюрьмы соответственно. Между тем, планы по расширению полномочий правоохранительных органов могут стать своеобразным вызовом премьер-министру Великобритании Терезе Мэй , так как ранее она пыталась предотвратить подобные изменения, пишет Times.

Газета отмечает, что среди британских консерваторов растет политическое давление в отношении того, чтобы предпринять больше необходимых мер для борьбы с насильственными преступлениями. По данным Times, в августе Скотланд-Ярд открыл свое сотое по счету расследование в этом году, связанное с инцидентами насильственной смерти. Последнее десятилетие количество ножевых ранений, перестрелок и жестоких нападений растет быстрыми темпами, сообщается в материале.

Число зарегистрированных нападений с применением кислоты увеличилось с 228 в 2012 году до 601 случая в 2016 году. В июле в Британии после кислотной атаки серьезно пострадал трехлетний мальчик, добавляет газета. Еще двое подростков стали жертвами использования кислот в июне, тогда их доставили в больницу после едкого распыления на лицо на востоке Лондона.

В августе в Лондоне неизвестный мужчина с молотком напал на двух женщин.