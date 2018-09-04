В ДНР назвали цель убийства Захарченко

Депутат ДНР назвал цель убийства Захарченко

Депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов считает, что убийство главы ДНР Александра Захарченко направлено на срыв минских соглашений.

«Многие из моих коллег сходятся во мнении, что политическое убийство главы ДНР направлено на срыв минских соглашений. Напомню, под этими договоренностями стоит подпись Александра Захарченко. Он был тем, кто заинтересован в их исполнении, чего не скажешь про украинскую сторону», — цитирует Скороходова РИА «Новости».

Он отметил, что Украина остановила процесс обмена пленными, не выполняет договоренности по поддержанию режима прекращения огня и не решает проблему возобновления выплат пенсий в Донбассе.

Скороходов полагает, что в данной ситуации Киев нацелен не на диалог, а «на совершение провокаций для срыва столь неудобных для нее Минских соглашений».

Он добавил, что «украинская политика террора» не останется без ответа.

Ранее во вторник писатель и бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко — Захар Прилепин заявлял, что к убийству лидера ДНР может быть причастен Киев.

Задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев, хотя украинские власти отрицают свою причастность к взрыву.