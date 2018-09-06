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Рада приняла закон о бандеровском приветствии в армии
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Рада приняла в первом чтении закон о приветствии «Слава Украине!» в армии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парламент Украины принял в I чтении законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие, такое решение на заседании Верховной рады в четверг поддержали 283 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, чтобы изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Закон вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" — "Героям слава".
Документ должен пройти второе чтение. Документ также должен подписать президент Украины.
"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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