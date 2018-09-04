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Памятники Рима разрушаются
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Памятники Рима разрушаются, но в казне нет денег, чтобы это предотвратить 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Рим разрушается. В последние дни в городе произошло сразу два ЧП. Так, туристы увидели, как со стены Римского форума, с высоты 25 метров, рухнули булыжники. Это было недалеко от улицы Монте-Тарпео в районе легендарной Тарпейской скалы, с которой когда-то сбрасывали приговоренных к казни. К счастью, никто не пострадал, передает телеканал "Россия 24".
Ранее обрушилась крыша храма Святого Иосифа ХVI века постройки с ценными фресками внутри. В момент ЧП людей в здании не было. Римская полиция начала расследование. Виноваты могли быть термиты: насекомые, вероятно подточили деревянные перекрытия.
Впрочем, эти происшествия вновь заставили говорить о нуждах римских памятников: для их реставрации стараются привлечь частные инвестиции, ведь наследие Рима так велико, что средств казны не хватает.
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