Памятники Рима разрушаются, но в казне нет денег, чтобы это предотвратить

Рим разрушается. В последние дни в городе произошло сразу два ЧП. Так, туристы увидели, как со стены Римского форума, с высоты 25 метров, рухнули булыжники. Это было недалеко от улицы Монте-Тарпео в районе легендарной Тарпейской скалы, с которой когда-то сбрасывали приговоренных к казни. К счастью, никто не пострадал, передает телеканал "Россия 24".

Ранее обрушилась крыша храма Святого Иосифа ХVI века постройки с ценными фресками внутри. В момент ЧП людей в здании не было. Римская полиция начала расследование. Виноваты могли быть термиты: насекомые, вероятно подточили деревянные перекрытия.

Впрочем, эти происшествия вновь заставили говорить о нуждах римских памятников: для их реставрации стараются привлечь частные инвестиции, ведь наследие Рима так велико, что средств казны не хватает.