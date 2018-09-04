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Макрон пожаловался детям на сложность президентства
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Макрон пожаловался детям на сложность президентства в демократической стране 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался школьникам на сложность своей работы во время посещения колледжа Жюля Ренара во французском городе Лаваль. Об этом сообщает Le Figaro.
Макрон заявил, что у президента в демократической стране нет привилегий. «Я считаю, что это все-таки честь. Бывают дни, когда это кажется привилегией, а бывает и наоборот. Бывают легкие дни, а бывают и сложные», — отметил глава государства.
Он добавил, что президент не профессия. «Президент — это тот, кого выбрали, это мандат. Здесь необходимы навыки, как и в любой профессии, но нельзя точно сказать, что это профессия», — подытожил французский лидер.
Позиция Макрона по поводу президентства не сильно отличается от взглядов его предшественников, пишет Le Figaro. Ранее о сложности работы высказывались Франсуа Олланд и Николя Саркози.
В июне стало известно, что во время официальной церемонии Макрон призвал подростка вести себя корректно и обращаться «господин президент». Глава государства добавил: «Ты сначала выучись, а потом устраивай революцию. Сначала надо диплом получить и научиться себя обеспечивать».
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