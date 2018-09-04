Макрон пожаловался детям на сложность президентства в демократической стране

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался школьникам на сложность своей работы во время посещения колледжа Жюля Ренара во французском городе Лаваль. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон заявил, что у президента в демократической стране нет привилегий. «Я считаю, что это все-таки честь. Бывают дни, когда это кажется привилегией, а бывает и наоборот. Бывают легкие дни, а бывают и сложные», — отметил глава государства.

Он добавил, что президент не профессия. «Президент — это тот, кого выбрали, это мандат. Здесь необходимы навыки, как и в любой профессии, но нельзя точно сказать, что это профессия», — подытожил французский лидер.

В июне стало известно, что во время официальной церемонии Макрон призвал подростка вести себя корректно и обращаться «господин президент». Глава государства добавил: «Ты сначала выучись, а потом устраивай революцию. Сначала надо диплом получить и научиться себя обеспечивать».